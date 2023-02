Xiaomi Spring Sale: il Redmi Note 11 Pro crolla a 309 euro

Per Xiaomi è già tempo di primavera. Da oggi e fino al 28 febbraio sullo store ufficiale del gigante asiatico tantissime offerte sui migliori prodotti targati Xiaomi, nell’ambito dell’iniziativa Spring Sale. Tra gli articoli in sconto anche il Redmi Note 11 Pro, protagonista assoluto di questa prima giornata: collegati alla pagina ufficiale di Xiaomi e risparmia subito 70 euro sul prezzo di listino del telefono, per pagarlo 309 euro anziché 379 euro.

L’offerta non resterà valida ancora per molto, quindi affrettati, anche perché potrebbe terminare la disponibilità da un momento all’altro. Il prezzo finale è comprensivo dell’IVA e la spedizione è gratuita.

Promo Spring Sale by Xiaomi: come trasformare un telefono in best buy (Redmi Note 11 Pro)

Al momento del lancio (febbraio 2022), il Redmi Note 11 Pro aveva preso sì ottimi voti, tanto da definirlo uno dei migliori medio di gamma, ma non al punto da ottenere la certificazione – tra virgolette – di best buy. L’unico neo negativo era il prezzo, ritenuto un po’ troppo alto.

Già allora però c’era la consapevolezza che se fosse sceso intorno ai 300 euro sarebbe automaticamente diventato best buy. Ecco, quel giorno è arrivato. Tra i punti di forza principali del telefono l’ottimo display Super AMOLED da 6,67″ a 120 Hz con luminosità di 700 nits e risoluzione FHD+. Ottima anche l’autonomia (in una tipica giornata stress può arrivare al 30%), grazie alla batteria da 5.000 mAh e la ricarica rapida da 67W, con la quali riesci a caricare dallo 0 al 50% in 15 minuti e dallo 0 al 100% in appena 42 minuti.

Metti nel carrello ora lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro per usufruire dello sconto di 70 euro applicato dal sito ufficiale Xiaomi per l’iniziativa Spring Sale.

