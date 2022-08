Xiaomi: solo 79€ per la friggitrice ad aria smart, PREZZACCIO limitato

Quando l’ho vista, non ho potuto resistere. La celeberrima friggitrice ad aria smart di Xiaomi, a questo prezzo, è irresistibile. Con 79€ circa appena porti a casa un incredibile alleato per la cucina, che ti permetterà di preparare gustosissimi piatti nella metà del tempo e con la metà dei grassi.

Merito della cottura a 360 gradi, che raggiunge ogni angolo del cibo, cuocendolo in modo gustoso e uniforme. Dotato di un cuore intelligente, l’elettrodomestico può essere gestito tramite smartphone, anche a distanza. Un prodotto che ogni appassionato di tecnologia dovrebbe avere in cucina e che ora prendi risparmiando un sacco.

Infatti, grazie alle promozioni eBay, puoi portarlo a casa a 79€ circa appena. Tutto quello che devi fare è metterlo nel carrello e – prima di pagare – applicare il codice “XIAOMIFESTAGO22”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, garantite in pochi giorni. Dovrai essere veloce per approfittarne però perché è una promo a tempo limitata.

Xiaomi: la super friggitrice ad aria smart è in sconto

Un prodotto incredibilmente bello sotto il punto di vista estetico, che però conquista per le funzionalità. L’ampio cestello permette di cucinare per più persone contemporaneamente, realizzando per tutti gustosissime ricette. Display OLED e manopola centrale ti permetteranno la rapida gestione dell’elettrodomestico, ma sarà il suo cuore intelligente e sorprendere.

Tramite l’applicazione per smartphone, accedi al pieno controllo del prodotto. Programmi la cottura, la controlli, sfogli le ricette che ti piacciono di più. Puoi trovare la cena pronta, e calda, quando rientri da lavoro. In più, è bene non dimenticare che questo tipo di elettrodomestico promette preparazioni saporite senza l’aggiunta di grassi.

Non solo gustose “fritture leggere”, ma anche preparati come pane, focacce, sfoglie, pesce, carne, verdure, ortaggi e non solo. Largo alla fantasia: su Internet è pieno di ricette che mettono in risalto tutti i pregi della cottura a 360 gradi.

Non perdere l’occasione di accaparrarti la friggitrice ad aria smart di Xiaomi a mini prezzo, grazie alle eccellenti promozioni di eBay. Mettila nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “XIAOMIFESTAGO22”. In questo modo, te l’accaparri a 79€ circa appena: un affare. Veloci e gratuite le spedizioni, garantite in una manciata di giorni. Occasione a tempo limitato, sii rapido per approfittarne.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.