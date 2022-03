Xiaomi: solo 10€ e il WiFi di casa spicca il VOLO, offertaccia Amazon

Sai che, nella stragrande maggioranza dei casi, se il WiFi di casa è lento è semplicemente colpa della copertura del segnale? Con l'eccellente repeater di Xiaomi, e gli sconti Amazon, puoi risolvere con 10€ circa appena.

Un dispositivo dotato di doppia antenna per la trasmissione del segnale a lungo raggio (2,5Ghz), ottimo sistema software di gestione e possibilità di collegare fino a ben 64 dispositivi. L'ideale per i dispositivi smart come lampadine o prese. Approfitta adesso della promozione a tempo e portalo a casa a 10€ circa appena. A questo prezzo, se hai un'abitazione molto grande, potresti pensare addirittura di prenderne più di uno e garantirti un sistema efficacissimo. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: 10€ per potenziare il WiFi di casa

Come funziona uno strumento di questo tipo? Semplicissimo. Essenzialmente, il trucco è posizionarlo dove noti che la rete inizia a perdere colpi e diventare più lenta.

Sistemandolo più o meno in quella zona, di fatto crei una sorta di ponte, un punto dove il segnale ha modo di rimbalzare, rafforzarsi e arrivare fino ai tuoi device in modo molto più potente, veloce e stabile.

Non preoccuparti, la configurazione sarà semplicissima grazie all‘applicazione per smartphone Android ed iOS, che ti guiderà passo dopo passo. In pochi minuti, il tuo repeater sarà pronto all'uso e – da quel momento in poi – tramite la stessa app potrai controllarne il funzionamento in tempo reale.

Insomma, quello di Xiaomi è un prodotto utilissimo, perfetto per garantirti una WiFi stabile e veloce. Ora che è in sconto a 10€ circa appena, sarebbe un vero peccato non approfittarne. Completa adesso l'ordine da Amazon e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata.