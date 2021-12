Xiaomi, smartwatch ed auricolari Bluetooth in arrivo: Watch S1 e Buds 3

Xiaomi ha programmato un evento in Cina per domani, martedì 28 dicembre: oltre a smartphone e vari accessori ad essi abbinati, la società dovrebbe svelare anche il Watch S1 e gli auricolari Bluetooth Buds 3.

Non solo smartphone per Xiaomi: cresce l'attesa per i wearable

Partendo dallo smartwatch, la “S” nel nome farebbe riferimento alla parola “Strong” e indicherebbe l'estrema resistenza del vetro zaffiro a copertura del display. Al momento non ci sono dettagli tecnici sullo Xiaomi Watch S1 ma, con ogni probabilità, ci troveremo al cospetto di un diretto successore del Mi Watch con sistema operativo proprietario (senza Wear OS).

Passiamo ora al secondo interessante prodotto che dovrebbe essere ufficializzato durante l'evento di domani: gli auricolari Bluetooth Xiaomi Buds 3. Prevista la cancellazione attiva del rumore utilizzando tre microfoni in grado di offrire fino a 40 dB: l'azienda promette un suono hi-fi di alta qualità.

Al momento, Xiaomi non ha fornito nessuna anticipazione circa le performance in termini di durata dei suoi auricolari Bluetooth che, al pari dello smartwatch, potrebbero non raggiungere immediatamente il mercato europeo.