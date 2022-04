Xiaomi: smart TV Android 32" a 179€, OCCASIONE Amazon weekend

Un’ottima occasione su Amazon è questa smart TV Android di Xiaomi, con pannello da 32″. Il momento è perfetto non solo perché il prodotto è in sconto, ma anche perché risolvi il problema del passaggio al nuovo digitale terrestre e ti regali l’esperienza multimediale del miglior sistema operativo per grandi schermi.

Questo ottimo televisore lo porti a casa a 179€ circa appena adesso e le spedizioni sono assolutamente gratuite. Completa l’ordine al volo per approfittarne, le scorte sono super limitate.

Xiaomi: smart TV Android 32″ in gran sconto

Ottima definizione d’immagine e audio. Tutti i tuoi canali preferiti sempre a disposizione e non solo. Infatti, questo gioiellino ti permette di accedere a una marea di intrattenimento in streaming e on demand.

Dallo store ufficiale di applicazioni puoi scaricare i software delle migliori piattaforme, come Netflix, Prime Video, DAZN, Disney+, ecc. Ancora, puoi scaricare app di giochi o browser Web per navigare su Internet. La gestione non sarà un problema: oltre al pratico telecomando in dotazione, sfruttando il Bluetooth puoi anche collegare tastiere e controller di gioco.

Insomma, molto più di una televisione. La smart TV Android di Xiaomi, con pannello da 32″, a 179€ circa appena è un eccellente affare. La migliore occasione Amazon del weekend: completa l’ordine adesso per accaparrartela e godi di spedizioni assolutamente gratuite. Sii veloce però perché la disponibilità è limitata.