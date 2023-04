Xiaomi Smart Pet Food Feeder torna in offerta: la soluzione DEFINITIVA quando sei in vacanza

Lo Xiaomi Smart Pet Food Feeder è il dispenser automatico per cani e gatti attivo 24 ore su 24 e azionabile da remoto. Semplicemente, la soluzione definitiva quando parti in vacanza e lasci da soli i tuoi amici a quattro zampe per più giorni. Oggi è tornato in offerta sul sito ufficiale di Xiaomi a 119,99 euro, grazie al 20% di sconto rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico pari a 149,99 euro.

Xiaomi Smart Pet Food Feeder in sconto del 20% sul Mi Store

Associato all’app Xiaomi Home, il dispenser smart del colosso asiatico ti permette di controllare il tempo di erogazione e il dosaggio delle crocchette ovunque tu sia. In questo modo trascorrerai la vacanza in maniera più serena, con la consapevolezza che i tuoi animali domestici godranno di un’alimentazione precisa e più comoda. La maggior parte dei dispenser in vendita spesso e volentieri non garantiscono un’erogazione uniforme e, peggio ancora, sono soggetti a improvvise quanto problematiche ostruzioni. Il dispositivo di Xiaomi invece è costruito con un ampio canale di erogazione, che previene in maniera efficace i blocchi di erogazione.

Un’altra chicca del dispenser Xiaomi è il monitoraggio in tempo reale grazie all’app del livello di cibo, in questo modo sai sempre se c’è bisogno di erogare un altro po’ di crocchette. E se ti stai domandando se serve per forza di cose la corrente o una connessione Internet accesa, ti diamo un’altra bella notizia: il programma di alimentazione e il modulo di emergenza integrato garantiscono una regolare erogazione anche se dovesse mancare la corrente o la rete Wi-Fi.

Cogli al volo l’offerta del Mi Store per acquistare a prezzo scontato lo Xiaomi Smart Pet Food Feeder, la soluzione definitiva per chiunque ami i suoi animali e voglia partire in vacanza senza pensieri.

