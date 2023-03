Xiaomi Smart Band 8: vi mostriamo le prime foto REALI

Xiaomi Smart Band 8 ha ottenuto la certificazione NRRA Korea. Questo ha permesso di condividere anche le prime immagini reali della futura fitness band. Sebbene la certificazione non fornisca molte informazioni specifiche sul dispositivo, le foto svelano alcune caratteristiche finora sconosciute.

Dalla lista delle caratteristiche tecniche emerge che la Xiaomi Smart Band 8 può contare sul Bluetooth 5.1 e su una batteria ai polimeri di litio da 3,87V. Inoltre, nelle immagini possiamo osservare anche un nuovissimo cinturino staccabile.

Cosa sappiamo al momento su Xiaomi Smart Band 8

Diamo uno sguardo alle foto di cui abbiamo parlato in apertura, così da avere anche un primo riscontro visivo per la Smart Band 8:

La Xiaomi Smart Band 8, con il numero di modello M2239B1, presenta alcune novità a livello estetico, tra cui il nuovo design del cinturino. A differenza del precedente cinturino a corpo unico, è stato introdotto un cinturino smontabile a due pezzi che si aggancia al corpo principale della Xiaomi Smart Band 8 come nel Redmi Watch 3, nella Smart Band 7 Pro, nel prossimo Redmi Watch 3 Lite ed in qualsiasi altro orologio dotato di cinturino rimovibile.

Sul retro, possiamo notare due “simil cuscinetti” (ma non ne siamo certi), oltre a sensori leggermente diversi rispetto alla Xiaomi Smart Band 7. Anche i ganci per i cinturini sono visibili nelle foto. Inoltre, le dimensioni sembrano simili a quelle del predecessore, ma non sono ancora disponibili dettagli precisi. Secondo le indiscrezioni, la Xiaomi Smart Band 8 dovrebbe (chiaramente) offrire tutte le funzioni di monitoraggio per il fitness ed un generoso display.

La fitness band ha già superato la certificazione TDRA ed il lancio sembra ormai imminente. Inoltre, la produzione in serie del dispositivo pare sia già iniziata. Ci aspettiamo che la Xiaomi Smart Band 8 arrivi sul mercato entro il mese di maggio ma, nel frattempo, ti ricordiamo che l’ottima Xiaomi Smart Band 7 Pro è ora disponibile su Amazon ad un prezzo promozionale di 78 euro invece di 97 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.