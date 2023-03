Xiaomi Smart Band 7: DOPPIO SCONTO su Amazon, imperdibile!

Offerta da non perdere assolutamente quella che ti propone oggi Amazon: per poco tempo ancora, potrai acquistare questo incredibile Xiaomi Smart Band 7 al prezzo incredibile di soli 44,68 €. Questo dispositivo da polso sarà tuo al prezzo così basso solo se approfitti immediatamente dello sconto del 26% e del coupon di 2,23 euro al checkout.

Provvisto di display AMOLED da 1.62”, dunque con un area di visualizzazione più grande del 25% rispetto alla versione precedente, potrai leggere in maniera estremamente facile e semplice le informazioni del tuo Smart Band 7. Sono presenti oltre 100 quadranti dinamici e grazie ad un rendering grafico più avanzato ed effetti di animazione più fluidi, ogni tipo di quadrante sarà caratterizzato da una qualità ottima.

Questo dispositivo del noto marchio Xiaomi sarà in grado di monitorare in maniera continua il livello di ossigeno nel sangue (SpO2). Così facendo potrai tenere sempre sotto controllo la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO₂) e quindi la tua salute generale. Inoltre, lo Smart Band 7 terrà sotto controllo anche la tua frequenza cardiaca per tutto il giorno, in tempo reale.

Potrai consultare questi dati in maniera estremamente semplice grazie a grafici facili da leggere. Oltre all’ossigeno e al battito cardiaco, il dispositivo da polso sarà in grado di monitorare la qualità del tuo sonno. Ma le funzioni dello Smart Band 7 sonno veramente infinite: utilissimo per la gestione della salute femminile e per monitorare i livelli di stress, questo piccolo dispositivo diventerà indispensabile anche per il tuo esercizio fisico.

Infatti, supporta più di 110 modalità sportive e potrai scegliere le più adatte a te in base alle tue esigenze. Inoltre è resistenza all’acqua fino a 5 ATM ed ha una durata della batteria di 14 giorni. Assolutamente eccezionale. Non ti resta che correre su Amazon prima che sia troppo tardi.

Xiaomi Smart Band 7 al prezzo incredibile di soli 42,45 €.

