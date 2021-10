Xiaomi si prepara al lancio degli smartphone Redmi Note 11 e Note 11 Pro

Finora si è parlato pochissimo di Xiaomi Redmi Note 11 e Redmi Note 11 Pro, smartphone di prossima uscita che la multinazionale cinese dovrebbe ufficializzare a breve. Secondo le indiscrezioni trapelate su Weibo, sarebbe lecito credere che i dispositivi possano essere presentati l'11 novembre.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro e Note 11: cosa sappiamo al momento

Partendo da Xiaomi Redmi Note 11 Pro, la scheda tecnica dovrebbe includere un display OLED con frequenza pari a 120Hz ed un processore Dimensity 920 assistito da 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno oppure 8 GB di memoria RAM e 128 GB o 256 GB di spazio d'archiviazione.

A bordo potrebbe trovare spazio anche una batteria da 5000 mAh con possibilità di ricarica rapida a 67 W (la voce relativa ai 120 W sembrerebbe definitivamente messa da parte). Non mancherebbero poi la tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 108 MP, ed una camera frontale da 16 MB. I prezzi del terminale, in base al modello scelto, dovrebbero variare da 248$ a 311$ (al cambio).

Occupandoci ora di Xiaomi Redmi Note 11, è probabile che a disposizione dell'utente venga messo uno schermo LCD con frequenza pari a 120 Hz. Si prosegue con il chipset Dimensity 810 coadiuvato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna oppure 8 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di storage d'archiviazione.

Anche in questo caso verrebbe implementata una batteria da 5000 mAh, la cui velocità di ricarica avrebbe però un tetto massimo di 33 W. Spazio per un sensore fotografico principale da 50 MP e per la camera selfie da 16 MP. I prezzi scelti per lo smartphone Xiaomi potrebbero variare da 186$ a 248$, nulla però è dato sapere circa la disponibilità nel mercato europeo.