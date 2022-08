Xiaomi, shock su eBay: 5 gadget BOMBA in sconto (da 15€ a 35€)

Gli Xiaomi Days su eBay sono un’occasione d’oro per gli appassionati del brand. Ottimi affari, semplicemente sfruttando uno speciale coupon, che ti segnalerò a breve. La vetrina di prodotti in promozione è immensa: oltre a sfogliarla tutta, ti consiglio anche di dare un’occhiata a questi 5 gadget tech, tutti premium e tutti sotto la soglia dei 35€.

Scegli il prodotto che ti piace di più, mettilo nel carrello e – ricorda – prima di pagare applica il codice “XIAOMIFESTAGO22”. Solo in questo modo puoi avere accesso al massimo dello sconto. Le spedizioni sono sempre gratis.

Il primo dispositivo è il meraviglioso compressore portatile del brand 70mai, parte dell’ecosistema del colosso cinese. Perfetto per auto, moto, accessori da mare e non solo, a questo prezzo è un vero e proprio affare considerando l’elevata qualità del prodotto. Infatti, puoi portarlo a casa a 27€ circa appena.

Il secondo gadget è rappresentato dagli ottimi auricolari TWS Redmi Buds 3. Eccellente qualità audio, riduzione del rumore durante le conversazioni telefoniche e quindi perfetti anche per le telefonate. Comandi touch, design semi in ear e un appeal estetico super premium. Un ottimo wearable, che in sconto prendi a 31€ circa appena.

Il terzo prodotto è il mitico caricatore super rapido da 65W e con tecnologia GaN. Così potente da poter essere utilizzato non solo per ricaricare velocemente lo smartphone, ma anche PC, tablet, console e non solo. Compatto, potente e sicuro: lo porti a casa in promozione a 31€ circa.

Il quarto gadget è quello che amo di più in assoluto. Si tratta del tablet LCD da scrittura di Xiaomi, con tanto di pennino in dotazione. Un prodotto bellissimo esteticamente, ma soprattutto super utile per disegnare, prendere appunti, creare e segnare. Quando finisci, premi un pulsante, cancelli tutto e ricominci. Se hai bisogno di salvare quanto creato, basta una foto al display da 13,5″ per digitalizzare il contenuto. In sconto, questo prodotto eccezionale lo prendi a 28€ circa appena.

Per finire, il selfie stick che definirei “super pro”. Infatti, non solo assolve al suo compito di permettere lo scatto di selfie, ma può trasformarsi anche in un treppiede da tavolo e integra un telecomando per scattare, che puoi staccare e utilizzare a distanza, grazie alla connessione Bluetooth. Geniale, no? Questo gioiellino lo prendi a 15€ circa appena adesso.

Visto quante meraviglie di Xiaomi puoi prendere in gran sconto da eBay, grazie alle super promozioni del momento? Ricorda, per fare il tuo affare è fondamentale inserire sempre il codice “XIAOMIFESTAGO22”. Godi di spedizioni sempre gratuite. Attenzione: promozione a tempo limitato, attiva nel momento in cui te la segnalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.