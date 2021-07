Xiaomi e i suoi brand satellite come Hoto: che spettacolo. Grazie all'enorme ecosistema, puoi accedere a prodotti come questo set di cacciaviti 24 in 1: bello, studiato in modo super intelligente e ora anche più economico che mai.

Su Amazon lo prendi a 9,99€ con spedizioni rapide e gratis. Normalmente, costa circa il doppio.

Xiaomi: eccellente set di cacciaviti 24 in 1 in sconto assurdo

Una penna un po' più larga: questo sembra questo prodotto. Non penseresti mai che, all'interno del suo corpo scanalato, in realtà si nasconda una sorta di scrigno, che ne contiene ben 24, suddivise in pezzi (punte doppie). Si tratta di uno strumento per lavori medi e di precisione: un kit che dovrebbe essere in ogni casa, praticamente.

Sviti il tappo dell'elegante custodia, prendi quello che ti serve, lo monti sulla parte finale della penna e sei pronto. Quando hai finito, la riponi nel suo alloggiamento e non rischi di perdere alcunché. Anzi, proprio perché è super compatto, leggero e ben studiato, questo set di cacciaviti di Xiaomi Hoto lo puoi portare con te praticamente ovunque!

Insomma, il tuo gioiellino per il fai da te lo prendi adesso da Amazon a 9,99€ con spedizioni rapide e gratis garantite dai servizi Prime. Attento però: come anticipato, il suo prezzo è – naturalmente – più elevato. I prezzi in sconto sono limitati!

Ti piacciono queste chicche e promo? Le migliori le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home