Xiaomi SCHOCK: 6 smartphone a meno di 200€ (Offerte Esclusive Prime)

Approfitta delle Offerte Esclusive Prime per accaparrarti ottimi smartphone Xiaomi a meno di 200€ da Amazon. Ne ho selezionati 6 spettacolari. Godi sempre di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: 6 ottimi smartphone in promozione a meno di 200 euro

Ce n’è per tutti i gusti. Ho scelto terminali perfetti per tutti. Dispositivi perfetti per il quotidiano, ma anche piccoli camera phone e device potenti per il gioco e le operazioni più intense. Guardali tutti e scegli in base alle tue esigenze quello che ti interessa di più.

Redmi 9C

A meno di 100€, vale senz’altro la pena dare un’occhiata a Redmi 9C, che crolla a 99,99€ invece di 149,99€ nella versione con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna:

Tripla fotocamera posteriore AI (Fotocamera principale da 13 MP, sensore di profondità da 2 MP, lampeggiatore LED, fotocamera macro da 2 MP).

Display immersivo HD + da 6,53 “. L’ampio display ti consente di immergerti completamente nel mondo virtuale. Luce blu bassa per un’esperienza visiva confortevole.

batteria da 5000 mAh. La longevità della batteria è aumentata del 25% rispetto allo standard di mercato.

Usa il sensore di impronte digitali nella parte posteriore o fai sbloccare il telefono quando riconosce il tuo viso con AI Face Unlock.

Redmi 10C

Poco sopra i 100€ c’è invece l’ottimo Redmi 10C. Smartphone bello esteticamente e completo. Lo prendi a 119,90€ invece di 189,90€ nell’edizione con 4GB di RAM e 64GB di storage:

processore Snapdragon 680 da 6 nm, che offre una velocità fino a 2.4 GHz fornendo efficienza e prestazioni potenti consumando meno energia

incorpora una fotocamera principale da 50 MP che consente di acquisire foto con maggiore nitidezza, nonché una fotocamera con profondità di 2 MP che aiuta a ottenere un effetto sfocato più naturale

display Dot Drop da 6.71 pollici, che offre un’esperienza visiva coinvolgente per il tuo intrattenimento quotidiano

batteria a lunga durata da 5000 mAh con il caricabatterie a ricarica rapida da 18 W

POCO M4 Pro

POCO M4 Pro è lo smartphone di sostanza con 128GB di memoria, 6GB di RAM e super display AMOLED. In promozione, lo prendi a 179,90€ invece di 229,90€:

utilizza un display AMOLED da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, una frequenza di campionamento del tocco di 180 Hz e una luminosità nominale di 1000 nit al suo picco.

Il display è certificato da SGS come bagno “Eye Care Display” e “Seamless Display” e consente allo schermo di essere leggibile automaticamente in ambienti luminosi. Nella modalità di lettura 3.0, passa a una temperatura del colore più calda per ridurre l’affaticamento degli occhi e aggiunge la trama della carta agli sfondi per massimizzare il divertimento di lettura

tripla fotocamera: una fotocamera principale da 64 MP accompagnata da una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e una fotocamera macro. Sulla parte anteriore, è dotato di un sensore da 16 MP

dotato di una batteria da 5000 mAh (tipica), ricarica rapida Pro da 33 W

Redmi Note 11

Redmi Note 11 ti conquista con il suo processore (Qualcomm Snapdragon 680) e ti ammalia con l’ampio pannello AMOLED FHD+. La versione con 4GB di RAM e 64GB di storage la prendi a 159,90€ invece di 229,90€:

dotato del processore Snapdragon 680 a 6nm, per offrire prestazioni superiori risparmiando energia

ampio display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici con gamma di colori DCI-P3 fornisce colori e dettagli più vivaci, raggiungendo fino a 1000nit per garantire la visibilità dello schermo anche in pieno giorno. frequenza di aggiornamento del display di 90Hz e di una frequenza di campionamento del tocco fino a 180Hz.

suono stereo coinvolgente

configurazione con quadrupla fotocamera da 50MP per catturare foto e video fantastici, garantendo massima chiarezza alle tue foto; la fotocamera ultra grandangolare da 8MP espande la tua prospettiva con un angolo di visione di 118 gradi; la fotocamera macro da 2MP cattura dettagli fini e ravvicinati; il sensore di profondità da 2MP per permette di catturare ritratti dall’aspetto più naturale

capiente batteria da 5.000 mAh all’interno di un frame sottile da 8,09mm e in soli 179g

Redmi Note 10S

Uno smartphone equilibrato, dotato di batteria infinita e perfetto per l’utilizzo quotidiano, anche intenso. La versione con 6GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione la prendi a 179,90€ invece di 249,90€:

immagini e video straordinari con la configurazione della quad camera posteriore. Con una fotocamera principale da 64 MP, una fotocamera macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP, la configurazione offre immagini di qualità, mentre il sensore ultra-wide da 8 MP con un campo visivo di 118 ° consente agli utenti di acquisire facilmente foto di gruppo e scatti di paesaggi.

Dotato di un DotDisplay AMOLED FHD+ da 6,43 pollici, display bilanciato e senza cornice con un impressionante formato 20:9.

Alimentato dal chipset MediaTek Helio G95, Redmi Note 10S è stato progettato per la migliore esperienza di gioco. Le sue prestazioni della GPU sono migliori del 31% rispetto alla generazione precedente e soddisferanno facilmente le esigenze dei giocatori più seri.

La sua enorme batteria da 5.000 mAh mantiene il dispositivo acceso per tutto il giorno e le sue capacità di ricarica rapida da 33 W rendono la ricarica come “un piece of cake”

È disponibile in tre colori come Onxy Grey, Pebble White, Ocean Blue

nuovo sensore di impronte digitali Arc

Redmi Note 11S

Per finire, un altro smartphone decisamente interessante, con super batteria e ottimo comparto fotografico con sensore da 108MP. L’edizione con 6GB di RAM e 64GB di memoria la prendi a 199,90€ invece di 279,90€:

La sua fotocamera principale da 108MP acquisisce immagini e video straordinari con colori vivaci e ad alta risoluzione; una fotocamera ultra grandangolare da 8MP estende la tua prospettiva con un angolo di visione di 118 gradi; una fotocamera macro da 2MP che cattura i dettagli fini da vicino e un sensore di profondità da 2MP

Ampio display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici, dotato di un’ampia gamma di colori DCI-P3 e refresh rate da 90Hz

suono stereo immersivo per giocare e guardare video.

ampia batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W

Insomma, di ottimi smartphone Xiaomi a meno di 200€ ce ne sono diversi su Amazon. Merito delle Offerte Esclusive Prime, che però dureranno pochissimo. Fai il tuo affare adesso, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.