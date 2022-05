Xiaomi robot LASER a 199€ su Amazon: aspira e lava (sconto 150€)

Oggi puoi evitare di scendere a compromessi fra il desiderio di avere un robot che aspira e lava, con tecnologia laser, e il budget ridotto. Ci pensa Xiaomi, con uno sconto su Amazon che arriva quasi al 50%.

Questo gioiellino puoi portarlo a casa a 199,99€ invece di 349,99€. Basta essere veloce a completare l’ordine. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata.

Xiaomi: un robot laser assurdo in gran sconto

Intelligente, di design, connesso, efficace e super semplice da usare. Non dovrai corrergli dietro: la navigazione LDS, e gli eccellenti sensori, saranno in grado di riconoscere gli ostacoli e mappare al meglio ogni stanza. In questo modo, basterà avviare la pulizie e lui farà tutto in autonomia.

Se lo desideri, puoi anche lavare il pavimento, utilizzando il particolare accessorio in dotazione. Puoi scegliere fra 3 livelli d’intensità di lavaggio, sulla base del pavimento.

Finalmente, potrai permetterti la pulizia quotidiana che vorresti, ma che non riesci a fare per mancanza di tempo. Tramite l’applicazione per Android e iOS, programmi facilmente le pulizie e non dovrai preoccupartene ogni singolo giorno.

Con la sua forza aspirante da 2100Pa e la super batteria da 3200 mAh, non avrai problemi a eliminare la sporcizia dal pavimento in pochi minuti e senza perdere un colpo, grazie alla mappatura degli ambienti.

