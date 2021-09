Non importa quale rubinetto tu abbia. Questo dispositivo geniale è parte dell'ecosistema di prodotti Xiaomi e ti permetterà di risparmiare acqua in modo smart e divertente. Lo monti in un attimo, grazie ai diversi adattatori in dotazione, e poi potrai aprire e chiudere l'acqua senza contatto. Questo gioiellino ora lo porti a casa a prezzo super da Amazon: spunta il coupon in pagina, mettilo nel carrello e completa l'ordine rapidamente, prima che le scorte finiscano.

Xiaomi: meno sprechi d'acqua con questo dispositivo smart

Un gioiellino che renderà il tuo bagno a la tua cucina subito smart. Infatti, una volta che l'avrai montato, basterà passare una mano o un oggetto sul sensore laterale per avviare l'erogazione d'acqua in modo fisso. Oppure, avvicinandoti al sensore posizionato in basso, potrai permettere la fuoriuscita d'acqua solo se mano o oggetto sono nelle vicinanze.

Dotato di batteria integrata, la sua autonomia energetica media è di ben 6 mesi. Quando necessario, potrai metterlo in carica utilizzando un powerbank o un normale caricabatterie. Come anticipato, è anche semplicissimo da montare, grazie ai tanti adattatori e all chiave a scatto in dotazione. Non dovrai aggiungere altro, in confezione troverai tutto quello che ti serve.

Che aspetti? Basta aprire il rubinetto in modo standard, risparmia acqua in modo smart e divertente con Xiaomi. Spunta il coupon in pagina e completa l'ordine adesso per averlo a circa 18€ godendo di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home