Xiaomi Redmi Pad è il tablet da comprare: ora costa 186€ (6/128 GB)

Se siete alla ricerca di un tablet Android economico, veloce e completo, in questo momento, c’è una nuova offerta eBay da cogliere al volo: lo Xiaomi Redmi Pad, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 186 euro. Lo sconto è ottenibile grazie al codice XIAOMIFESTAGO23 da aggiungere al carrello in fase di checkout. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile completare l’acquisto in 3 rate senza interessi. L’offerta è disponibile tramite il link qui di sotto.

Xiaomi Redmi Pad è il tablet Android da comprare oggi

Il Redmi Pad è un ottimo tablet, veloce e completo. Tra le specifiche troviamo un display 2K da 10,61 pollici di diagonale e con refresh rate di 90 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è l’ottimo SoC MediaTek Helio G99 affiancato da 6 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage.

È disponibile anche una batteria da 8.000 mAh che garantisce un’autonomia ben superiore alla media. Il dispositivo è dotato del sistema operativo Android 13 che viene personalizzato dalla MIUI, con una serie di ottimizzazioni pensate per sfruttare al meglio l’ampio display del tablet. Il dispositivo, quindi, ha tutte le carte in regola per essere considerato come un punto di riferimento per gli utenti alla ricerca di un tablet Android dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare lo Xiaomi Redmi Pad al prezzo scontato di 186 euro. Si tratta di un’ottima occasione per mettere le mani su di un tablet economico ma completo e veloce. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, l’acquisto può essere completato in 3 rate senza interessi. Per sfruttare la promozione basta seguire il link riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.