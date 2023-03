Xiaomi Redmi Pad a 194€: la FOLLIA del nuovo coupon eBay

Ti basterà inserire MARZO23 prima del check out per acquistare il fantastico Xiaomi Redmi Pad a soli 194 euro, invece di 349,90 euro (prezzo di listino). Meno di 200 euro per questo tablet Android che ha proprio tutto quello che ti serve per scuola, lavoro, intrattenimento e gaming. Dotato di ogni comfort, mettilo subito nel carrello risparmiando 155 euro prima che termini in sold out. Infatti la disponibilità è limitata.

Ultimi pezzi quindi per questo Redmi Pad pazzesco. Goditi un display da 10,61 pollici super fluido grazie al refresh rate da 90Hz. Lasciati immergere in un suono di qualità sempre ricco di dettagli grazie ai quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos. Goditi tutte le sue prestazioni anche lontano da casa per molto tempo grazie alla sua mega batteria da 8000 mAh per una lunga durata.

Xiaomi Redmi Pad: potente e raffinato, lo paghi meno di 200€

Sbrigati perché sono rimasti gli ultimi pezzi per acquistare l’ottimo Xiaomi Redmi Pad a soli 194 euro. Ricordati di inserire il codice coupon MARZO23 prima del check out, così da ottenere questo ottimo sconto. Nel suo design monoscocca, compatto ed elegante, si nasconde il cuore di questa macchina, ciò che muove tutto: il potente MediaTek Helio G99 ad alte prestazioni.

Scopri tutta la sua potenza acquistandolo a soli 194 euro, invece di 216 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.