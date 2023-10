Xiaomi Redmi Note 2 Pro 5G in offerta: il prezzo scende a 230€

Se sei alla ricerca di un dispositivo completo, potente e ricco di funzionalità, il Xiaomi Redmi Note 12 PRO 5G è il tuo compagno ideale. Approfittane ora su Amazon, con uno sconto del 6%, a soli 230,00€ invece di 243,91€.

Il Redmi Note 12 PRO 5G è completo in ogni aspetto. Le fotocamere professionali, il display AMOLED e la batteria di qualità superiore ti permettono di vivere un’esperienza visiva unica, arricchita dai colori vibranti e dalla potenza di un prodotto di punta.

Con una batteria da 5000 mAh (tip.), il Redmi Note 12 PRO 5G ti offre una lunga autonomia, permettendoti di utilizzare il tuo smartphone senza preoccupazioni. Inoltre, grazie alla turbo ricarica da 67W, avrai il tuo dispositivo pronto in pochissimo tempo.

Molto bene anche il comparto display, con un AMOLED nitido con frequenza di aggiornamento di 120 Hz che offre una visualizzazione fluida e dettagliata. I colori vividi e i contrasti profondi rendono ogni immagine e video un’esperienza coinvolgente.

Grazie al supporto Dolby Vision e Dolby Atmos, il Redmi Note 12 PRO 5G ti offre un’esperienza audiovisiva immersiva. Scopri un nuovo livello di qualità sia per la visione che per l’ascolto.

Equipaggiato con il potente MediaTek Dimensity 1080 con 5G, questo smartphone offre prestazioni elevate e connettività veloce. La fotocamera con sensore IMX766 cattura immagini straordinarie grazie alla sua ampia dimensione e alla tecnologia All-pixel per la messa a fuoco automatica ad alta velocità. Conclusione:

Con un design sofisticato e funzionalità avanzate, il Xiaomi Redmi Note 12 PRO 5G si presenta come un ottimo smartphone Android contraddistinto da un prezzo accessibile. Per tutti questi motivi, ti suggeriamo di non farti scappare questa offerta e acquistarlo a soli 230€!