Xiaomi Redmi Note 13 Pro (12/512 GB): nuovo MINIMO su Amazon (-70€)

Acquistare uno smartphone di fascia media diventa ora più semplice: con la nuova offerta Amazon è, infatti, possibile acquistare lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G al prezzo scontato di 379 euro, con un taglio di 70 euro rispetto al prezzo consigliato della variante con 12 GB di RAM e 512 GB di storage dello smartphone. Da notare che è anche possibile completare l’acquisto con pagamento in 5 rate mensili, senza interessi e costi aggiuntivi, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: a questo prezzo è un best buy

Lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G è uno dei migliori smartphone di fascia media, grazie a un comparto tecnico davvero completo.

Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 affiancato da 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage.

C’è anche una batteria da 5.100 mAh con ricarica rapida da 67 W. Lo smartphone ha una tripla fotocamera posteriore con sensore principale di 200 Megapixel.

