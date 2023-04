Xiaomi Redmi Note 12: scopri il trucco per averlo a 220€ su eBay

Grazie a eBay oggi è possibile acquistare il nuovissimo Xiaomi Redmi Note 12 a un prezzo super conveniente. Forse non ci crederai, ma con questo trucco lo metti nel carrello a soli 220 euro, invece di 279 euro (prezzo di listino). Inserisci il codice XIAOMIDAYS23 nell’apposita sezione che precede la conferma dell’ordine con il pagamento e, come per magia, al check out ottieni quasi 40 euro di sconto.

Tra l’altro, ottima opportunità con eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 73 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Xiaomi Redmi Note 12 è già un AFFARE su eBay

Da poco disponibile sul mercato, il nuovo Xiaomi Redmi Note 12 ha fin da subito catturato l’attenzione di tutti gli utenti. La versione in promozione su eBay è quella da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Una delle caratteristiche premium di questo smartphone è il suo schermo con tecnologia DotDisplay AMOLED da 6,67 pollici e con refresh rate a 120Hz per un’esperienza super colorata e ultra fluida.

Il processore Qualcomm Snapdragon 685 Octa-core a 6nm rende tutto molto veloce e piacevole da utilizzare. Anche in multitasking trasmette solidità e ottime prestazioni, senza rallentamenti o fastidiosi bug. Inoltre, il comparto fotografico è di tutto rispetto con una fotocamera principale da 50MP e una ultra-grandangolare da 8MP. Mettilo subito nel carrello a soli 220 euro, invece di 259 euro, grazie al codice XIAOMIDAYS23.

