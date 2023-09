Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G, BESTIA in sconto WOW: fotocamera da 200MP

Sei alla ricerca di un nuovo smartphone che offra prestazioni elevate, una fotocamera eccezionale e una connettività 5G veloce? Non cercare oltre! L’innovativo Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G è ora disponibile su eBay a un prezzo incredibilmente conveniente. Approfitta di uno sconto esclusivo e scopri un dispositivo che ti stupirà in ogni aspetto. Adesso da eBay puoi prenderlo a 332€ circa appena: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “PIT10PERTE2023”. Lo ricevi con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, in una manciata di giorni.

Questo eccellente device è dotato del potente processore MediaTek Dimensity 1080, che garantisce un’esperienza fluida e reattiva. Con 8GB di RAM, potrai eseguire le tue app preferite, giocare ai giochi più impegnativi e passare agevolmente da un’attività all’altra senza problemi di prestazioni. Con una capacità di archiviazione interna di 256GB, avrai spazio sufficiente per conservare tutti i tuoi file, foto e video.

Se sei un appassionato di fotografia, ti stupirà con la sua incredibile fotocamera da 200MP. Cattura immagini nitide, dettagliate e ricche di colori in ogni scatto. Grazie al sistema a tripla fotocamera da 200MP + 8MP + 2MP, potrai esplorare la tua creatività e scattare foto professionali con facilità. Non importa se sei un fotografo esperto o un principiante, ti offrirà risultati sorprendenti.

Goditi un’esperienza visiva coinvolgente con l’eccellente schermo AMOLED da 6,67″ dotato di refresh rate da 120Hz. Con una risoluzione cristallina e colori vividi, ogni immagine e video prenderanno vita sul tuo smartphone. Che tu stia guardando un film, giocando a giochi o sfogliando le tue foto, lo schermo ampio e luminoso ti regalerà un’esperienza visiva straordinaria. Sii al passo con i tempi grazie alla connettività 5G ultraveloce. Goditi download rapidi, streaming fluidi e navigazione senza interruzioni. Con questa tecnologia all’avanguardia, sarai sempre connesso e potrai sfruttare al massimo le potenzialità del tuo smartphone.

Redmi Note 12 Pro Plus 5G non solo offre prestazioni eccezionali, ma ha anche un design elegante che catturerà l’attenzione di tutti. Con le sue finiture raffinate, questo smartphone si distingue per il suo stile unico. Inoltre, grazie alla batteria ad alta capacità da 5000 mAh, potrai utilizzare il tuo smartphone per lungo tempo senza preoccuparti di rimanere senza energia.

Acquistandolo adesso su eBay, potrai godere della garanzia cliente, che ti offre protezione nel caso in cui l’oggetto non corrisponda alle tue aspettative. Inoltre, il venditore di fiducia offre un feedback positivo del 99,3%, garantendo una transazione sicura e una soddisfazione totale. Approfitta adesso dell’occasione del momento e prendilo a 332€ circa soltanto: mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “PIT10PERTE2023”. Lo ricevi con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite in pochissimi giorni.

