Xiaomi Redmi Note 12 Pro a 207€ è SUPER WOW: AMOLED 120Hz, 108MP e 5000 mAh

Xiaomi Redmi Note 12 Pro è uno smartphone potentissimo, dotato di caratteristiche tecniche di altissimo livello, adesso disponibile al prezzo che mai ti aspetteresti. Display AMOLED mozzafiato con refresh rate da 120Hz, ben 6GB di RAM, eccellente fotocamera da 108MP e una batteria infinita da 5000 mAh. Completa l’ordine al volo su Amazon per accaparrartelo a 202€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

Lo smartphone potente che desideri, al prezzo che non immagini. Tantissima sostanza, grazie a caratteristiche tecniche com l’ampio display AMOLED con refresh rate da 120Hz, il potente processore Qualcomm Snapdragon 732G – supportato da 6GB di RAM e 128GB di storage interno – e un comparto fotografico mozzafiato con sensore principale da 108MP.

Usalo per le attività quotidiane, ma non limitarti a questo: puoi sfruttarlo anche per applicazioni pesanti, per intense sessioni di gaming e persino per montare meravigliosi video a partire dagli scatti realizzati con lo spettacolare comparto fotografico principale. Non preoccuparti dell’autonomia energetica: puoi fare affidamento su una gigantesca batteria da 5000 mAh e su un ottimo sistema di ricarica rapida da 67W.

Non scendere a compromessi, concediti un prodotto potente, pur continuando a strizzare l’occhio al budget: completa l’ordine al volo per accaparrarti lo spettacolare Xiaomi Redmi Note 12 Pro a 207€ circa appena da Amazon, se non è già finito. Lo ricevi con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce: la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.