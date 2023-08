Xiaomi Redmi Note 12 Pro a 204€ è MAGIA: 108MP, AMOLED 120Hz, 5000 mAh

Hai mai desiderato avere uno smartphone che racchiude tecnologia avanzata, prestazioni elevate e un prezzo conveniente? Il momento è arrivato con lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro, ora in sconto su Amazon a soli 204,33€. Scopri un mondo di possibilità con questo smartphone dotato di caratteristiche eccezionali a un prezzo che non crederai: completa al volo il tuo ordine per accaparrartelo a prezzo assurdo. Le spedizioni sono veloci e gratuite, ma la disponibilità residua è super limitata.

Il cuore di questo device è il potente processore Snapdragon 732G, che può raggiungere una frequenza fino a 2,2GHz. Questo significa che avrai a disposizione prestazioni fluide e reattive, ideali per giochi, app e multitasking senza compromessi. Ad affiancare il chip, ben 6GB di RAM e 128GB di storage interno. Dalle attività quotidiane a quelle più complesse: nessuna incertezza.

L’ampio schermo da 6,67″ FHD+ è un AMOLED DotDisplay: autentico piacere per gli occhi. Con una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, potrai godere di animazioni fluide e scorrevoli, che rendono l’esperienza visiva più coinvolgente che mai. La risoluzione di 2400×1080 assicura immagini cristalline e dettagli nitidi, mentre il supporto per Dolby Vision ti farà scoprire nuovi livelli di realismo.

La fotocamera principale da 108MP ti permette di catturare dettagli incredibili in ogni scatto. Inoltre, le fotocamere aggiuntive da 8MP, 2MP e 2MP offrono opzioni creative per foto di qualità eccezionale. La fotocamera frontale da 16MP è perfetta per selfie perfetti e videochiamate chiare.

Con una batteria da 5000mAh, questo eccellente device ti accompagnerà per tutta la giornata senza dover preoccuparti di rimanere senza energia. E quando è il momento di ricaricare, la tecnologia di carica turbo da 67W garantisce una ricarica veloce ed efficiente. Inoltre, la porta USB-C offre una connessione rapida e comoda.

Non perdere l’opportunità di possedere uno smartphone di alta qualità a un prezzo incredibile. Acquista subito Xiaomi Redmi Note 12 Pro a 204,33€ su Amazon e scopri il piacere di prestazioni elevate, display mozzafiato e fotocamera professionale, tutto in un unico dispositivo. Non lasciarti sfuggire questa occasione e rendi il Redmi Note 12 Pro il tuo nuovo compagno tecnologico: completa al volo il tuo ordine per approfittarne, le spedizioni sono super rapide e gratuite – grazie ai servizi Prime – ma la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.