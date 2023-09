Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G a prezzo BOMBA: sconto 42% (256€ invece di 499€)

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G è uno smartphone potente e performante, un top di gamma mascherato da device midrange. Fotocamera da 50MP, prestazioni hardware elevatissime, display sorprendente, un sacco di RAM e memoria interna. Con lo sconto del 42%, su eBay l’affare è servito: completa al volo il tuo ordine per accaparrartelo a 259€ circa appena invece di 499€. Lo ricevi con spedizioni super rapide e gratuite, ma dovrai essere veloce perché la disponibilità è limitatissima.

Bellissimo esteticamente, un device che non passa inosservato. Sfrutta il potente processore MediaTek Dimensity 1080 – supportato da 8GB di RAM e 256GB di storage interno – per qualsiasi attività: dalla più leggera fino alla produttività, passando per l’intrattenimento. Divertiti a giocare, guarda un film sull’ampio display mozzafiato e non preoccuparti dell’autonomia energetica. Infatti, grazie alla super batteria da 5000 mAh non sarà un problema. Naturalmente, supporta anche la ricarica super veloce.

Non perdere nemmeno un momento magico: scatta foto e realizza video di alta qualità, grazie all’eccellente sistema di fotocamere con sensore principale da 50MP.

Con uno sconto così importante, questo spettacolare smartphone è imperdibile. Risparmia il 42% su Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G: completa al volo l’ordine per averlo a 256€ circa appena invece di oltre 499€. Lo prendi da eBay, da venditore affidabile, e lo ricevi con spedizioni veloci e gratuite. Sii molto veloce e accaparratelo velocemente: le scorte sono limitatissime.

