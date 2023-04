Xiaomi allarga famiglia Redmi Note 12: arrivano modelli 12S e 12 Pro 4G

In seguito al lancio ufficiale della serie Redmi Note 12, composta da ben quattro modelli di smartphone firmati Xiaomi pronti a battere ogni record di vendite in Cina e non solo, la famiglia si è allargata in queste ore con il debutto di Redmi Note 12S e Redmi Note 12 Pro 4G. Data la possibile natura confusionaria del portfolio ora proposto nei negozi, andiamo ad analizzare le specifiche tecniche.

Com’è Xiaomi Redmi Note 12S

Lo smartphone Redmi Note 12s di casa Xiaomi, che potete vedere in copertina, si posiziona giusto sotto al Redmi Note 12 Pro+ 5G sul fronte fotocamera, avendo un sensore da 108 megapixel come lente principale, accompagnata da due obiettivi posteriori rispettivamente da 8 MP ultra-grandangolare e 2 MP macro; anteriormente, invece, figura una lente da 16 megapixel.

Il cuore pulsante è il chipset Mediatek Helio G96 prodotto su nodo a 12 nanometri, seguito sotto la scocca da 8 GB di RAM e 64/128/256 GB di archiviazione interna. La batteria è invece da 5.000 mAh con ricarica da 33W, e lato connettività figurano il supporto a 4G dual SIM, WiFi 5, Bluetooth, NFC, USB-C e GPS. Il display, dunque, è un pannello AMOLED da 6,43 pollici con refresh rate di 90Hz e risoluzione pari a 2400×1080.

Il prezzo? Di listino viene posto a 289 euro, per le tre varianti Onyx Black, Ice Blue e Pearl Green.

Scopriamo Redmi Note 12 Pro 4G

Xiaomi ha lanciato sul mercato del Vecchio Continente anche il modello Redmi Note 12 Pro 4G, il quale è semplicemente una variante dell’omonimo smartphone dal chipset diverso, senza modem 5G incluso. Per l’esattezza, si tratta del Qualcomm Snapdragon 732G prodotto a 8 nanometri, seguito da 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di archiviazione interna.

Il display è un AMOLED con refresh rate pari a 120Hz, presumibilmente da 6,67 pollici FullHD+, mentre la batteria è da 5.000 mAh con ricarica rapida a 67W. Come per lo Xiaomi Redmi Note 12S, sono supportate le tecnologie Dual SIM 4G VoLTE, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C e GPS, mentre il comparto audio gode di due speaker.

Infine, il comparto fotocamera vede la presenza di un sensore da 108 megapixel – per compensare all’assenza del 5G -, una lente ultra-wide da 8 MP, tele macro da 5 MP e profondità da 2 MP; anteriormente, si trova una singola fotocamera da 16 MP.

Venendo al prezzo, in Europa si posiziona a 329 euro. Per entrambi i modelli il lancio in Italia dovrebbe avvenire nel corso dei prossimi giorni o, a seconda dei piani di Xiaomi, nelle prossime settimane.