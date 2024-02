Xiaomi Redmi Note 12 con doppia SIM e 128GB a soli 133€ (Amazon)

Voi sapere qual è lo smartphone con il miglior rapporto qualità prezzo in questo momento? A vincere la sfida è Xiaomi Redmi Note 12 che adesso puoi aggiungere al carrello di Amazon a soli 133 euro, invece che 279,90 euro.

Anche se non è visibile tieni presente che il prezzo originale, che puoi trovare sullo store ufficiale, è quello che ti ho segnalato. Per cui ora hai un risparmio di ben 146 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Xiaomi Redmi Note 12 a un prezzo shock solo su Amazon

Non ci sono dubbi, a questa cifra è da prendere al volo, senza pensarci un attimo di più. Anche perché come di dicevo non è solo il prezzo a essere notevole. Questo smartphone ha delle ottime caratteristiche. Monta il potente processore Snapdragon 685 di Qualcomm e in questa versione possiede 4 GB di RAM e una memoria interna da 128 GB.

Ha una splendida fotocamera da 50 MP con Ultra-grandangolo da 8 MP e Macro da 2 MP, più fotocamera frontale da 13 MP. Uno straordinario display AMOLED da 6,67 pollici con aggiornamento veloce a 120 Hz. Ha una batteria bella grande da 5.000 mAh e una ricarica veloce da 33 W. Ed è resistente alla polvere e all’acqua con certificazione IP53.

Un vero mostro che oggi puoi avere a un prezzo piccolo. Quindi vai su Amazon, prima che sia tardi, e acquista il tuo Xiaomi Redmi Note 12 a soli 133 euro, invece che 279,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.