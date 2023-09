Xiaomi Redmi Note 11S, sconto 41% e prezzo SHOCK: 108MP, 128GB e AMOLED 90Hz

Un’occasione d’oro. Xiaomi Redmi Note 11S puoi prenderlo al prezzo di uno smartphone entry level in questo momento ed è un affare. Risparmi il 41% su un device con fotocamera da 108MP, ampio display AMOLED con refresh rate da 90Hz, batteria gigante da 5000 mAh e ben 128GB di storage interno. Assolutamente imperdibile. Per averlo a 177€ invece di 299€ basta completare il tuo ordine al volo. Lo ricevi con spedizioni super veloci e gratuite, da venditore terzo, ma la disponibilità residua è limitatissima.

Perché prendere un entry level se, con lo stesso investimento, puoi accaparrarti un prodotto di qualità con una scheda tecnica mozzafiato? Un compito fotografico posteriore composto da 4 sensori con camera principale da 108MP: potrai ottenere scatti mozzafiato in qualsiasi contesto. Sul frontale, un ampio display AMOLED super fluido, grazie al refreshrate da ben 90Hz: goditi un’esperienza d’uso sempre al top, grazie anche al doppio speaker audio stereo.

Non preoccuparti dell’autonomia energetica: l’enorme batteria da 5000 mAh ti garantirà ben più di un giorno di utilizzo e – al momento di effettuare la ricarica – potrai contare sul sistema super rapido da 33W.

Naturalmente, per sfruttare al massimo un device come questo, è necessario un processore che sia all’altezza delle aspettativa. Perfetto per lo scopo è il potentissimo MediaTek Helio G96, supportato da 6GB di RAM e 128GB di storage interno.

Insomma, Xiaomi Redmi Note 11S è uno smartphone potente, adesso disponibile a prezzo piccolissimo, grazie allo sconto del 41%: completa al volo il tuo ordine su Amazon per averlo a 177€ invece di 299€. Lo ricevi con spedizioni assolutamente veloci e gratuite, da venditore terzo. Sii veloce, la disponibilità residua è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.