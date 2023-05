Xiaomi Redmi Note 11S in offerta su Amazon: il prezzo crolla del 41%

Oggi Amazon propone il Xiaomi Redmi Note 11S ad un prezzo decisamente interessante: 177,92€, invece di 299,90€. Si tratta di un imperdibile sconto del 41%. Sebbene il telefono non sia spedito da Amazon, la spedizione è comunque inclusa nel prezzo, inoltre se lo si ordina ora, il telefono dovrebbe arrivare a casa non più tardi del 23 maggio.

Il Xiaomi Redmi Note 11S è un dispositivo che offre una straordinaria esperienza fotografica grazie alla sua configurazione a quattro fotocamere posteriori. La fotocamera principale da 108MP cattura immagini e video eccezionali con colori vivaci e una risoluzione elevata. La fotocamera ultra grandangolare da 8MP consente di estendere la prospettiva con un ampio angolo di visione di 118 gradi. La fotocamera macro da 2MP cattura dettagli fini da vicino, mentre il sensore di profondità da 2MP garantisce ritratti dall’aspetto naturale.

Il telefono è dotato di un ampio display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici che offre colori vivaci e dettagli nitidi, anche alla luce del sole, grazie a una luminosità di 1000nit. I due altoparlanti lineari situati nella parte superiore e inferiore del telefono offrono un suono stereo immersivo per un’esperienza di gioco e visione video coinvolgente. Con una frequenza di aggiornamento del display di 90Hz e una frequenza di campionamento del tocco fino a 180Hz, il Redmi Note 11S garantisce animazioni fluide e transizioni senza ritardi, registrando ogni tocco istantaneamente.

Grazie alla sua ampia batteria da 5.000 mAh, il Redmi Note 11S offre un’elevata autonomia che ti accompagnerà per tutta la giornata con una sola carica. Inoltre, la ricarica rapida da 33W consente di ricaricare completamente la batteria in soli 58 minuti. Il design del Redmi Note 11S è elegante e moderno, offrendo una piacevole sensazione al tatto. Nonostante la presenza di una batteria capiente da 5.000 mAh, il telefono è sottile, con uno spessore di soli 8,09 mm, e leggero, pesando solo 179 g. Non perdere l’opportunità di acquistarlo ad un prezzo scontato.

