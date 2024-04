Xiaomi Redmi Note 11S in offerta a 129€ su Amazon: nuovo MINIMO

Xiaomi Redmi Note 11S continua ad essere uno dei modelli di riferimento per la fascia bassa del mercato e con la nuova offerta Amazon è ora acquistabile al prezzo scontato di 129 euro, raggiungendo un nuovo minimo. La versione in offerta è dotata di 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Xiaomi Redmi Note 11S: a questo prezzo è lo smartphone giusto

Il Redmi Note 11S ha un comparto tecnico completo, considerando il suo posizionamento di mercato. Tra le specifiche tecniche troviamo un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone, invece, c’è il SoC MediaTek Helio G96, affiancato da 6 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage. C’è anche una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 33 W.

Il comparto fotografico include una quadrupla fotocamera posteriore con un sensore principale da 108 Megapixel. Lo smartphone ha recentemente ricevuto Android 14 con HyperOS, diventando attualissimo anche dal punto di vista software. Tra le specifiche c’è un sensore di impronte digitali oltre al supporto Dual SIM.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare lo Xiaomi Redmi Note 11S al prezzo scontato di 129 euro che rappresenta anche il nuovo minimo storico. Da notare che lo smartphone è spedito direttamente da Amazon. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.