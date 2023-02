Xiaomi Redmi Note 11S è lo smartphone giusto a meno di 200€ con QUEST'OFFERTA

Trovare il miglior smartphone da meno di 200 euro non è semplice. Sotto questa soglia, infatti, fin troppo spesso si deve scendere a compromessi. Non è il caso, però, di questa nuova offerta Amazon che consente di acquistare lo Xiaomi Redmi Note 11S al prezzo scontato di 195 euro invece di 299 euro. Lo sconto è di 104 euro e fa la differenza, rendendo lo smartphone Redmi la scelta migliore da fare per acquistare uno smartphone da meno di 200 euro. Da notare che il modello in offerta ha 6 GB di RAM e 128 GB di storage oltre ad una scheda tecnica completa in tutti gli aspetti. Per accedere all’offerta c’è il link qui di sotto.

Xiaomi Redmi Note 11S: ora ad un ottimo prezzo, è lo smartphone da comprare a meno di 200 euro

Lo Redmi Note 11S può contare su di una scheda tecnica completa con un display AMOELD da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC MediaTek Helio G96 supportato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Da notare anche una batteria da 5.000 mAh ed una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 Megapixel.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Redmi Note 11S a meno di 200 euro. Lo smartphone, infatti, è in offerta al prezzo scontato di 195 euro invece di 299 euro. Lo sconto del 35% permette di portarsi a casa uno smartphone economico e completo, in grado di garantire ottime prestazioni, un’autonomia al top e tante funzionalità smart ad un prezzo molto vantaggioso. L’offerta è accessibile di seguito:

