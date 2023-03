Xiaomi Redmi Note 11S: con QUEST'OFFERTA è lo smartphone da prendere a meno di 200€

Lo Xiaomi Redmi Note 11S è lo smartphone da comprare con un budget inferiore ai 200 euro, garantendo ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 182 euro grazie al coupon XIAOMIDAYS23 da aggiungere al carrello in fase di acquisto. Il modello in offerta è dotato di 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage e può essere ordinato in varie colorazioni. Scegliendo di pagare con PayPal è possibile anche optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Xiaomi Redmi Note 11S in offerta ad un ottimo prezzo: è lo smartphone da prendere a meno di 200 euro

Il Redmi Note 11S è un mid-range completo e in grado di offrire ottime prestazioni. Lo smartphone presenta il SoC MediaTek Helio G96 supportato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W. C’è anche una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 Megapixel. Da notare anche un display da 6,43 pollici con pannello AMOLED, risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. Lo smartphone ha un sensore di impronte digitali e può contare sul chip NFC per i pagamenti.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare lo Xiaomi Redmi Note 11S al prezzo scontato di 182 euro. Optando per il pagamento con PayPal, inoltre, si può scegliere di pagare in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta e acquistare lo smartphone a prezzo ridotto è disponibile il link qui di seguito.

