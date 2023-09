Xiaomi Redmi Note 11S a 186€, DESIDERIO avverato: 108MP, display 90Hz, 128GB

Xiaomi Redmi Note 11S è uno smartphone straordinario, completo sotto ogni punto di vista e adesso anche in enorme sconto su Amazon. Potente fotocamera da 108MP, batteria da 5000 mAh, display con refresh rate da 90Hz e una marea di spazio di archiviazione a disposizione. In promozione, lo porti a casa a 186€ circa appena invece di 299,99€: completa al volo il tuo ordine per approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, grazie aie servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

Un device sensazionale. A partire dal design incredibilmente elegante. Il display super piatto ti offrirà sempre un’esperienza d’uso super fluida grazie al refresh rate da 90Hz. Il massimo per sfruttare al meglio il potente processore, affiancato da ben 6GB di RAM e 128GB di storage interno. Tutto quello che ti serve per avere un PC sempre in tasca, praticamente.

E se occorre una machina fotografica? Nessun problema! Sul posteriore, ben 4 fotocamere con il sensore principale da 108MP! Scatti straordinari in ogni occasione e con qualsiasi condizione di luminosità. Non preoccuparti dell’autonomia energetica: potrai sempre contare su una super batteria da 5000 mAh e su un velocissimo sistema di ricarica rapida da ben 33W.

Non perdere la straordinaria occasione Amazon del momento e porta adesso a casa l’eccezionale Xiaomi Redmi Note 11S a prezzo contenutissimo: completa al volo il tuo ordine per accaparrartelo a 186€ circa appena. Lo ricevi con spedizioni assolutamente veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità a questo prezzo è limitatissima.

