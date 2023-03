Xiaomi Redmi Note 11E Pro 5G: la BESTIA è su Amazon ed è anche in sconto

Xiaomi Redmi Note 11E Pro 5G è uno smartphone potentissimo ed è un vero peccato che non sia distribuito in via ufficiale anche in Europa. Per fortuna però adesso è possibile accaparrarselo anche su Amazon con spedizioni Prime.

Non solo puoi accaparrarti il potente dispositivo a un prezzo più che accessibile, approfittando del coupon a tempo limitato puoi anche ottenere un ulteriore sconto. A questo prezzo questo dispositivo è assolutamente imperdibile. Per accaparrarti l’edizione con 8GB di memoria RAM e 128GB di memoria interna devi solo spuntare il l’offerta in pagina e completare l’ordine al volo. Lo prendi a 234€ appena con spedizioni super veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sì rapido però perché si tratta di una promozione a tempo.

Un concentrato di tecnologia, a partire dall’eccezionale display AMOLED da oltre 6″ (targato Samsung) con refresh rate da 120HZ. Un dispositivo pensato anche per gli amanti della fotografia con un comparto fotografico principale su cui troneggia il sensore da 108MP. A lui è affiancato un sensore per gli scatti con grandangolo e un altro invece per realizzare eccellenti foto in macro. Sul frontale invece la fotocamera dedicata ai selfie è da 16MP. Questo device non scende a compromessi neanche con il processore: a bordo vanta la presenza dello Snapdragon 695, con supporto alla connettività 5G.

Goditi tutte le esperienze di gaming che desideri e non preoccuparti del surriscaldamento: a bordo c’è un sistema di raffreddamento a liquido spettacolare che non ha alcun problema anche a supportare ore ore di utilizzo intenso. E, a proposito di ore di utilizzo, non dovrai preoccuparti neanche dell’autonomia energetica: questo dispositivo ha una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W.

Un dispositivo pensato quindi per gli amanti del gaming, ma non solo. Con un potente device come questo potrai avere il massimo in qualsiasi contesto, che si tratti della produttività, di guardare un film ascoltando un eccellente audio grazie al doppio speaker audio stereo oppure di divertirti facendo un giro sui social. Uno smartphone che non scende quindi a compromessi con niente, un dispositivo che adesso è disponibile anche un prezzo pazzesco grazie alle promozioni Amazon del momento.

Tieni bene in mente però che, come anticipato, si tratta dell’edizione nativamente dedicata al mercato cinese. Nessun problema comunque: a bordo troverai una personalizzazione perfetta per l’utilizzo in Italia e con gli operatori di telefonia mobile italiani. Inoltre il boot loader sarà già sbloccato per ulteriori personalizzazioni. Per finire, un paio di dettagli molto graditi sono quelli relativi alla presenza del jack audio da 3,5 mm e anche del sensore infrarossi, ormai sempre meno presente sugli smartphone di ultima generazione.

Non perdere l’occasione del momento e accaparrati adesso in gran sconto l’eccezionale Xiaomi Redmi Note 11E Pro 5G. L’edizione con 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione la prendi a 234€ con spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime: spunta il coupon in pagina e completa adesso l’ordine per approfittarne. In confezione ricevi anche una custodia di protezione per il dispositivo e il caricabatterie ultra veloce (con adattatore europeo). Sii rapido però, la disponibilità in promozione è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.