Xiaomi Redmi Note 11E Pro 5G a 204€, che BESTIA: 120Hz, 108MP e 5000 mAh

Xiaomi Redmi Note 11E Pro 5G è un vero e proprio smartphone top di gamma, con il prezzo di un entry level. Un display AMOLED mozzafiato con refresh rate da 120Hz, processore Snadpragon, camera da 108MP e mega batteria da 5000 mAh.

Particolarmente raro in Italia, l’edizione Global – con sistema operativo perfettamente funzionante sul nostro territorio – la prendi a un prezzo pazzesco adesso. Completa al volo il tuo ordine per avere l’edizione con 8GB di RAM e 128GB di storage a 204€ appena da Amazon. Le spedizioni sono super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime, ma la disponibilità è limitatissima.

Potente sotto ogni punto di vista, l’eccellente processore Qualcomm Snapdragon 695 – supportato da ben 8GB di RAM e 128GB di storage interno – ti permetterà di completare qualsiasi attività senza incertezze. Anche quelle più pesanti, come il video editing e il gaming, non saranno un problema. Potrai goderti al massimo l’eccellente display AMOLED con refresh rate da ben 120Hz. A supportarti ci penserà anche l’eccezionale sistema di raffredamento.

Eccezionale anche il comparto fotografico principale, che punta su un incredibile sensore da 108MP per scatti mozzafiato in qualsiasi contesto. Per finire, degna di nota la gestione dell’autonomia energetica: non solo avrai a disposizione una super batteria da 5000 mAh, potrai anche contare su un sistema di ricarica super veloce da ben 67W.

Non perdere la straordinaria occasione Amazon del momento e completa l’ordine al volo per portare a casa il potentissimo Xiaomi Redmi Note 11E Pro 5G a 204€ appena. Lo prendi a un prezzo straordinario e le spedizioni sono super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.