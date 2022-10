Xiaomi Redmi Note 11: smartphone TOP prezzo WOW (Amazon)

Smartphone ce ne sono tanti è vero, alcuni meglio costruiti di altri o a un prezzo più conveniente di altri. Beh io ne ho trovato uno molto interessante su Amazon che ti voglio segnalare, perché credo che ne valga davvero la pena. Sto parlando di Xiaomi Redmi Note 11 che puoi mettere nel tuo carrello a soli 183,90 euro, invece che 249,90 euro.

Il colosso cinese ormai ci ha ampiamente abituato a dei prodotti eccellenti, al punto che non ci facciamo neanche più caso. Questo smartphone, seppur un entry level, ha delle caratteristiche da vero top gamma. A partire dallo schermo, passando per il processore e finendo alla fotocamera. Tutto è costruito bene e offre grandi prestazioni.

Fidati, a questo prezzo non troverai di meglio. Se sei alla ricerca di uno smartphone dalle ottime prestazioni senza voler spendere un capitale oggi è il giorno giusto per realizzare il tuo desiderio. Se approfitti del’offerta di Amazon potrai avere Xiaomi Redmi Note 11 a soli 183,90 euro. Se preferisci puoi pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Xiaomi Redmi Note 11: batteria gigante e fotocamera pazzesca

Xiaomi Redmi Note 11 in soli 8,09 mm di spessore riesce a contenere una batteria enorme da 5.000 mAh, in grado di sostenere il tuo smartphone per una lunga giornata di chiamate, messaggi, foto e video. La quadrupla fotocamera da 50MP ti permetterà d’immortalare paesaggi mozzafiato e momenti indimenticabili, in modo semplice.

Possiede al suo interno il potente processore Snapdragon 680, che offre altissime prestazione, anche in gaming, e nello stesso tempo un notevole risparmio energetico. Il tutto visibile nell’ampio display AMOLED da 6,43 pollici, che garantisce colori vivaci e chiari, anche in pieno giorno, con la luce del sole che illumina lo schermo. Infine, questa versione, ha 128GB di spazio disponibile.

Cambia marcia e sorpassa, ma senza svenarti. Questo smartphone ha già di per sé un ottimo rapporto qualità prezzo, figuriamoci ora che è anche in offerta al 26% in meno su Amazon. Non perdere tempo, prima che l’offerta finisca, metti nel tuo carrello Xiaomi Redmi Note 11 a soli 183,90 euro, invece che 249,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.