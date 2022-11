Xiaomi Redmi Note 11 in REGALO su eBay: scopri come ottenerlo

Come puoi ottenere il nuovissimo Xiaomi Redmi Note 11 a un prezzo regalo? Semplice, corri subito su eBay, mettilo nel carrello e inserisci il codice REGALI22. Facendo tutto questo lo acquisti a soli 157,92 euro, invece di 229,90 euro. Che spettacolo questa super promozione! Ma devi sbrigarti perché le scorte si stanno esaurendo.

Approfitta ora di questa opportunità che ti fa risparmiare davvero tanto. Si tratta di un ottimo smartphone Android capace di regalarti tante soddisfazioni. Prima fra tutte la velocità. Non mancano di certo le prestazioni in questo nuovo modello di casa Xiaomi della famiglia Redmi.

Il processore Qualcomm Snapdragon 680, con un processo di produzione a 6 nm, è davvero una bestia. Potrai gestire più applicazioni contemporaneamente senza problemi. Inoltre, ti divertirai con i tuoi giochi preferiti, anche quelli con una grafica più esigente, resterai sorpreso dalle sue capacità.

Xiaomi Redmi Note 11: acquistalo a un prezzo super, sono gli ultimi pezzi

Su eBay in questo momento acquisti lo Xiaomi Redmi Note 11 a soli 157,92 euro, invece di 229,90 euro. Tra l’altro, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate a tasso zero da soli 52,64 euro l’una. Fantastico vero? Acquisti subito e paghi un po’ alla volta.

L’ottimo display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici non ti deluderà affatto. È l’esatto compromesso tra portabilità e prestazioni visive che non ti farà rinunciare proprio a nulla. Goditi tutto con una frequenza di aggiornamento a 90Hz e scopri la sua luminosità massima di 1000 nit. Vedrai qualsiasi contenuto anche sotto la luce diretta del sole.

Non perdere altro tempo, eBay ti sta regalando un’offerta da cogliere al volo. Acquista lo Xiaomi Redmi Note 11 a soli 157,92 euro, invece di 229,90 euro. Questo prezzo super competitivo lo ottieni inserendo il nuovo codice coupon REGALI22 prima del check out. Ma devi sbrigarti perché siamo già agli ultimi pezzi!

Sappi che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, potrai pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi e semplici clic lo otterrai grazie alla formula PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.