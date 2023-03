Xiaomi Redmi Note 11 Pro: come ottenerlo quasi in regalo su eBay

Grazie a eBay in questo momento, ma ancora per poco, acquisti lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro a un prezzo regalato. Mettilo nel carrello a soli 248 euro, invece di 379 euro, e risparmia ben 130 euro con questo ordine. Ovviamente, per ottenere questo extra sconto, dal prezzo già in promozione, devi inserire il codice ITPERPN6678WC67M prima del check out.

La disponibilità è limitata perciò dovrai essere veloce perché si tratta degli ultimi pezzi disponibili. Con eBay la spedizione è gratuita e in soli 3 giorni. Inoltre, potrai anche decidere di restituirlo entro trenta giorni se non sarai soddisfatto del prodotto. Infine, con PayPal puoi anche pagarlo in 3 comode rate a tasso zero da soli 82 euro al mese.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro: pura energia a un prezzo speciale

Su eBay fai l’affare del giorno acquistando lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro a soli 248 euro. Goditi il massimo a un prezzo minimo con questo smartphone Android tutto da scoprire. Guarda immagini sempre colorate e ricche di dettagli con il suo display AMOLED FHD+ da 120Hz di refresh rate, per una fluidità senza paragoni.

Mettilo nel carrello a soli 248 euro, invece di 379 euro, inserendo il codice ITPERPN6678WC67M prima del check out. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.