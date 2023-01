Xiaomi Redmi Note 11, oggi ad un prezzo irresistibile: tuo a 175€ con disponibilità immediata

Sei alla ricerca di uno smartphone Android completo e versatile dal prezzo davvero competitivo? Abbiamo quello che fa al caso tuo. Oggi voglio segnalarti questa offerta piuttosto interessante: il Redmi Note 11 è proposto ad un prezzo decisamente accattivante. Questo smartphone di fascia media è proposto con un robusto sconto del 31%, che ne porta il prezzo ad appena 175€. Fare di meglio è davvero difficile.

Di cosa stiamo parlando? Di un un signor smartphone e ti spieghiamo subito perché. Il Redmi Note 11 è uno smartphone Android estremamente solido, progettato per accontentare anche le esigenze degli utenti più esigenti. Il suo display touchscreen da 6.43 pollici con una risoluzione di 2400×1080 pixel lo rende perfetto per la riproduzione dei contenuti multimediali.

La scheda tecnica è completa di tutto ciò di cui hai bisogno, iniziando dal modulo LTE 4G per una navigazione internet eccellente, passando per la connettività Wi-Fi e il GPS. La fotocamera da ben 50 megapixel consente di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8165×6124 pixel e di registrare video in fullHD alla risoluzione di 1920×1080 pixel. Con uno spessore di soli 8.1mm, questo smartphone è un’ottima scelta per chi cerca un dispositivo potente e allo stesso tempo compatto.

Non perdere l’occasione di acquistare subito il Redmi Note 11 (4/128GB) al prezzo di soli 175€, invece che 249,90€.Ricordiamo che potrai rateizzare l’importo del Redmi Note 11 in più rate, rendendo questa offerta ancora più accessibile e irresistibile.

