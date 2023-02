Xiaomi Redmi Note 11 in offerta sotto i 200€ da Unieuro (solo online)

Il Redmi Note 11 è protagonista dell’offerta di Unieuro valida solo online: grazie allo sconto del 20%, puoi acquistare il best buy dell’ultimo anno della linea Note di Redmi a soli 199 euro, invece del prezzo consigliato di 249,90 euro. La promozione non durerà ancora per molto.

Se completi l’ordine ora hai inoltre la possibilità di usufruire del pagamento dilazionato grazie alla partnership con Klarna e PayPal: scegli se pagare in un’unica soluzione oppure in tre rate senza interessi da 66 euro al mese. La spedizione è offerta gratuitamente da Unieuro, con la possibilità di ritirare il telefono nel punto vendita più vicino a casa tua.

Sconto del 20% sul Redmi Note 11 da Unieuro

Lo Xiaomi Redmi Note 11 si distingue dalla maggior parte degli altri smartphone medio di gamma disponibili a questa fascia di prezzo per l’equilibrio che riesce a offrire in tutti i fondamentali: display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 90Hz, una giornata piena di utilizzo grazie all’enorme batteria da 5.000 mAh (a cui si aggiunge la ricarica rapida a 33W) e una camera principale da 50 megapixel con apertura focale f/1.8 sopra la media.

È un telefono che va bene per il 99% delle persone, un medio di gamma relativamente nuovo a un prezzo che fa quasi sorridere di fronte ai pesi massimi della categoria (tra cui gli ultimi arrivati S23 Ultra della famiglia Samsung Galaxy). Perché spendere di più?

Metti nel carrello ora il Redmi Note 11 per approfittare dell’ultima offerta di Unieuro. E ricorda che puoi pagarlo anche a rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.