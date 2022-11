Xiaomi Redmi Note 11: foto a 50MP, display FHD, Alexa, tutto a 179€

Xiaomi Redmi Note 11, nel vasto panorama degli smartphone economici, rappresenta una certezza. Il termine “economico” sembrerebbe quasi un insulto valutando le specifiche tecniche del dispositivo, a partire dal display super definito per poi arrivare all’assistente vocale Alexa, grazie a cui potrai svolgere numerose operazioni senza neanche toccare il dispositivo. Insomma, è un autentico best buy.

Caratteristiche del genere non è facile individuarle su telefoni offerti dalla concorrenza: ecco perché questa è un’occasione che non devi assolutamente perdere. Fai la scelta giusta e completa oggi il tuo acquisto su Amazon: con uno sconto a sorpresa del 28%, bastano solo 179 euro per mettere le mani sul sorprendente smartphone Xiaomi Redmi Note 11.

Xiaomi Redmi Note 11 ora in offerta su Amazon

A bordo di Redmi Note 11 troviamo un processore Snapdragon 680 a 6nm che, in abbinamento a 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, assicura prestazioni di tutto rispetto in qualunque ambito. Efficace il sistema di risparmio energetico che, anche grazie ad una super batteria da 5000 mAh, offre una lunga durata per sfruttare le potenzialità dello smartphone Xiaomi durante tutto l’arco della giornata. Il display è un vero spettacolo: parliamo di un pannello AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione pari al FullHD. Sotto la luce diretta del sole si vede benissimo, grazie ad una luminosità in grado di raggiungere i 1000 nit. Le immagini poi scorrono che è una bellezza, con una frequenza d’aggiornamento pari a 90Hz. Infine, non possiamo fare a meno di citare il comparto fotografico: Xiaomi Redmi Note 11 vanta la presenza di una quad camera posteriore, con sensore principale da 50MP, che sarà regalarti scatti di elevata qualità anche di notte.

Ad un prezzo così basso, trovare di meglio è un’impresa ardua. Non perdere questa occasione di risparmio, le unità disponibili stanno già finendo: metti nel carrello il tuo nuovo Xiaomi Redmi Note 11 e, oltre a pagarlo notevolmente meno, lo riceverai a casa in pochi giorni e con consegna gratuita.

