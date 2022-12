Xiaomi Redmi Note 11: su eBay a Natale il prezzo è una BOMBA

L’ottimo Xiaomi Redmi Note 11 è sceso ancora di prezzo raggiungendo un minimo pazzesco. Su eBay a Natale lo acquisti a soli 169 euro, invece di 249 euro (prezzo di listino). Un’ottima offerta visto che stiamo parlando della versione da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Perfetto come muletto, ma anche come smartphone Android per tutti i giorni. Non perderti questa occasione speciale.

Infatti, lo Xiaomi Redmi Note 11 ha una batteria infinita che dura tutta la giornata e oltre. Il processore Qualcomm Snapdragon 680 non lascia spazio a dubbi: pur essendo un dispositivo economico è potente e veloce. Ideale per chi ama tanta praticità d’uso senza fronzoli. Il display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici, con frequenza di aggiornamento a 90Hz, è un vero spettacolo di colori e contrasti.

Xiaomi Redmi Note 11 ancora più conveniente con il codice di eBay

Ora ti starai chiedendo come ottenere questo prezzo speciale visto che lo vedi a 199 euro. Semplice, mettilo nel carrello e inserisci il codice XIAOMIDAYSDIC22 prima del check out, nell’apposita sezione. In questo modo avrai un extra sconto del 15% su questo ordine. Una promozione fantastica che premia la tua fedeltà a eBay, il colosso dello shopping online. Però devi sbrigarti perché le scorte potrebbero terminare a breve.

Sappi che i vantaggi acquistando oggi su eBay non sono finiti qui. Infatti, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate. Acquista lo Xiaomi Redmi Note 11 a soli 56 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.