Xiaomi Redmi Note 11 conviene sempre di più: ora in SCONTO a 164€

Chi è alla ricerca di un buon smartphone da meno di 200 euro deve fare i conti con un mercato in cui i prezzi continuano a salire. In questa fascia di prezzo, quindi, le opzioni disponibili sono poche e non sempre valide. Con un po’ di attenzione, però, è possibile trovare buoni smartphone ad un prezzo decisamente interessante.

È il caso dello Xiaomi Redmi Note 11. Con questa offerta eBay, infatti, lo smartphone può essere acquistato al prezzo scontato di 164,99 euro, in netto calo rispetto al listino di 249,99 euro. Si tratta della variante con 4 GB di RAM e 128 GB di storage, ideale per chi cerca uno smartphone completo per l’uso di tutti i giorni.

L’offerta è a tempo limitato ed è disponibile al link qui di seguito:

Xiaomi Redmi Note 11: il migliore smartphone da meno di 200 euro?

Lo Xiaomi Redmi Note 11 ha tutto quello che serve per offrire buone prestazioni, a partire dal SoC Qualcomm Snapdragon 680, supportato da 4 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W.

Lo smartphone può contare su di un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. Da notare anche una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel che promette prestazioni nettamente superiori alla media della fascia di prezzo.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il Redmi Note 11 nella variante indicata al prezzo scontato di 164,99 euro. Si tratta di una promozione molto interessante che permette anche di optare per il pagamento in 3 rate mensili con PayPal. Per sfruttare l’offerta c’è il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.