Xiaomi Redmi Note 11 conviene sempre di più: a QUESTO PREZZO è un BEST BUY (-72€)

Per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone da meno di 200 euro c’è la possibilità di sfruttare una nuova offerta Amazon dedicata allo Xiaomi Redmi Note 11. Lo smartphone di casa Xiaomi è ora acquistabile al prezzo scontato di 171 euro invece di 249 euro, con uno sconto di ben 78 euro.

Il modello in offerta può contare sullo Snapdragon 680, garanzia di ottime prestazioni in questa fascia di prezzo. Per accedere all’offerta, disponibile per un periodo di tempo limitato, è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Xiaomi Redmi Note 11: ora ad un ottimo prezzo su Amazon

La scheda tecnica dello Xiaomi Redmi Note 11 non ha punti deboli, in rapporto alla sua fascia di prezzo. Lo smartphone, infatti, è dotato di un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz.

A gestire il funzionamento del dispositivo troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 680 che viene supportato da 4 GB di RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 33 W.

C’è anche una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel ed una fotocamera anteriore da 13 Megapixel. Tra le specifiche troviamo un sensore di impronte digitali laterale oltre al chip NFC.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Redmi Note 11 al prezzo scontato di 171 euro invece di 249 euro. Si tratta di uno sconto di ben 78 euro rispetto al listino che fa la differenza, portando lo smartphone al prezzo giusto per renderlo un modello consigliato.

Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

