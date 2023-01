Xiaomi Redmi Note 11, che prezzo! Oggi può essere tuo a soli 171€

Tempo di cambiare smartphone? Ti veniamo in soccorso: oggi vogliamo segnalarti un’offerta davvero interessante che ti permette di acquistare uno smartphone versatile ed estremamente affidabile ad un prezzo fortemente scontato. Stiamo parlando dello Xiaomi Redmi Note 11, un entry-level dal prezzo aggressivo con una scheda tecnica completa che sa decisamente il fatto suo.

Il Redmi Note 11 è quello che possiamo definire uno smartphone Android completo, con una scheda tecnica che offre un ottimo rapporto qualità prezzo e non impone dunque grosse rinunce o sacrifici rispetto ad altri telefoni più blasonati e costosi. Il display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici offre una risoluzione di 2400×1080 pixel: potrai guardare i video su YouTube e le tue serie Netflix preferite ad una risoluzione elevata senza alcun problema.

Manca il 5G, in compenso troviamo un modulo LTE 4G che ti permette di accedere ad internet e trasferire dati ad un’altissima velocità. La fotocamera principale da 50MP garantisce scatti di buona qualità, anche quando non c’è molta luce. Il Redmi Note 11 permette anche di realizzare video in risoluzione Full HD 1920×1080 pixel. Il design è elegante e moderno: grazie ad uno spessore di appena 8,1mm, questo telefono può essere comodamente ospitato in qualsiasi tasca senza problemi.

Come avrai capito, questo telefono è estremamente adatto a chi vuole uno smartphone con tutte le carte in regola senza tuttavia superare la soglia critica dei 250€. Un telefono che si posiziona nella fascia medio-bassa del mercato, dunque, ma che offre pur sempre un’ottima qualità. Xiaomi da diversi anni è sinonimo di affidabilità e sicurezza.

Normalmente questo smartphone viene proposto a 249€, ma oggi lo puoi avere a 171€. Un prezzo formidabile! Come sempre, vi ricordiamo che è possibile dividere l’importo in cinque rate. Inoltre con la spedizione Prime il Redmi Note 11 sarà tuo in meno di 24 ore. Affrettatevi, perché l’offerta è a tempo limitato: vi consigliamo di mettere il prodotto nel carrello subito, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.