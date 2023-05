Xiaomi Redmi Note 11 ben al di SOTTO dei 200€: una FAVOLA eBay

Scegli uno smartphone furbo, acquista lo Xiaomi Redmi Note 11 a soli 162,90 euro, invece di 249,90 euro (prezzo di listino). Ben al di sotto dei 200 euro, questa offerta eBay è decisamente imperdibile. Senza spendere una fortuna ti assicuri uno smartphone in grado di soddisfare tutte le tue esigenze. Insomma, un mediogamma interessante a un prezzo da entry level. Cosa stai aspettando? Sbrigati a metterlo nel carrello prima che le scorte terminino.

Un’occasione speciale da prendere al volo. Tra l’altro con eBay hai anche la consegna gratuita e la possibilità di pagare in 3 rate tasso zero da soli 54,30 euro al mese. La prima al momento dell’ordine mentre le altre due nei mesi appena successivi. Ti basta selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare l’opzione “Paga in 3 Rate“. Scopri tutte le caratteristiche di questo dispositivo economico, ma interessante.

Xiaomi Redmi Note 11: smartphone esclusivo, prezzo per tutti

Lo Xiaomi Redmi Note 11 è uno smartphone esclusivo, ma a un prezzo per tutti. Vivi un’esperienza AMOLED FHD+ a 90Hz grazie al suo display colorato e reattivo. Sperimenta la potenza del processore Qualcomm Snapdragon 680 che unisce ottime performance a una gestione intelligente del consumo energetico per una durata molto più lunga della batteria da 5000 mAh. Quattro fotocamere AI da 50MP ti assicurano scatti speciali.

Acquistalo ora a soli 162,90 euro, invece di 249,90 euro (prezzo di listino). Tra l’altro, ottima opportunità con eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 54,30 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.