Redmi Note 11 LTE sta arrivando da noi, anche se...

Xiaomi ha presentato di recente la sua serie Redmi Note 11 in Cina come una gamma di fascia media avente il supporto per le reti 5G. Nell'ultimo mese, però, è arrivata anche una variante 4G. Questa particolare versione vanta il SoC MediaTek Helio G88, che è una versione ottimizzata del G85 con supporto per display ad alta frequenza di aggiornamento. Il dispositivo ha anche una fotocamera da 50 MP, uno scanner di impronte digitali montato sul frame laterale e un'enorme batteria. Ora, sembra che la società si stia adoperando per introdurre questo device sui mercati globali. Non sappiamo se il terminale sarà lo stesso della versione cinese, ma una variante del suddetto midrange ha ottenuto la certificazione FCC.

Redmi Note 11 4G: le specifiche tecniche

Secondo il portale per la certificazione FCC, il Redmi Note 11 4G Global porta il numero di modello 2201117SG. Il telefono esegue la versione MIUI 12.5 out of the box.. A parte il numero di modello e la versione del software, il sito non rivela ulteriori dettagli sul telefono. Considerando le fughe di notizie precedenti, il modello Global Redmi Note 11 4G conterrà uno schermo IPS LCD da 6,5 ​​pollici con una risoluzione Full HD di 2.400 x 1.080 pixel. La frequenza di aggiornamento può aumentare fino a 90 Hz. Sotto il cofano, il dispositivo porterà il Qualcomm Snapdragon 680 privo però della connettività 5G.

Il Redmi Note 11 4G includerà una configurazione a tripla lente sul retro. La camera principale è lo snapper da 50 MP. Inoltre, ci sarà una lente ultrawide da 8 MP e un'unità da 2 MP per gli scatti macro. Sul lato anteriore, ci sarà un foro per la selfiecam da 8 MP. Il device verrà alimentato da una batteria da 5.000 mAh con supporto per la fast charge da 18 W.

La ricarica non impressiona quando lo confrontiamo con altri smartphone della serie Note 11, ma questo dispositivo pare che sia la versione più economica della line-up. Ha anche uno scanner di impronte digitali montato sul frame laterale che funge anche da pulsante di accensione. Proprio come i suoi fratelli, il gadget ha speaker stereo posizionati nelle parti inferiore e superiore. Per fortuna, l'IR Blaster sembra essere presente, il che significa che si potrà utilizzare Mi Remote di Xiaomi per controllare altri dispositivi.

Il dispositivo dovrebbe avere il prezzo di 199 dollari sui mercati globali.