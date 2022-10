Xiaomi Redmi Note 10 Pro a 200€ su eBay: devi sbrigarti

Xiaomi Redmi Note 10 Pro è un ottimo smartphone Android ancora molto performante. Se cerchi risparmio e prestazioni questo è il modello giusto che fa per te! Acquistalo adesso che costa solo 218 euro, invece di 329,90 euro (prezzo di listino). Con questo ordine risparmi quasi 130 euro. Scegliendo PayPal puoi pagarlo in comode rate a tasso zero.

Sperimenta tutta la potenza di scatto grazie alla fotocamera principale da 108MP. Potrai addirittura riprendere qualsiasi scena in qualità 4K. Stupisci tutti i tuoi followers con foto e video da vero professionista. Saranno perfetti in qualsiasi condizione di luce. Affidati a uno smartphone con i fiocchi anche sotto questo punto di vista.

Potrai gustarti qualsiasi contenuto sul meraviglioso DotDisplay AMOLED da 6,67 pollici. La frequenza di aggiornamento raggiunge i 120Hz di refresh rate. Ciò vuol dire che tutto scorrerà alla velocità della luce e senza intoppi. Siti Web, social network, film, serie TV, gioco online e tanto altro saranno sempre perfetti.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro in super promozione su eBay

Non perderti uno sconto così potente. Acquista l’ottimo Xiaomi Redmi Note 10 Pro a soli 218 euro, invece di 329,90 euro (prezzo di listino). Questa super promozione la trovi solo su eBay. Con PayPal potrai anche pagare in comode rate a tasso zero. Inoltre, la spedizione è gratuita.

Le prestazioni sono affidate al pluripremiato processore Qualcomm Snapdragon 732G con tecnologia di elaborazione a 8 nm. L’architettura avanzata di CPU e GPU garantisce capacità di elaborazione dati e immagini sopra i livelli della media. Insomma, a questo prezzo si tratta di un vero e proprio best buy.

Dotato di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, ha proprio tutto per funzionare al meglio senza dare alcun problema. Acquista subito lo Xiaomi Redmi Note 10 Pro a soli 199,99 euro, invece di 329,90 euro (prezzo di listino). Sarai soddisfatto di questo ottimo prodotto performante.

Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

