L’attesa è finita: Xiaomi Redmi Note 10 Pro è pronto a sbarcare in Italia. Ecco quando arriva, dove potrai comprarlo, a quale prezzo e in quale configurazione!

Xiaomi Redmi Note 10 Pro è pronto per l’Italia

Lo potrai comprare a partire dal prossimo lunedì 22 marzo. Per il lancio, è prevista la commercializzazione – sia online che offline – da MediaWorld.

La configurazione disponibile è quella con 6GB di RAM e 128GB di storage interno e sarà in vendita al prezzo consigliato di 329€. Per il momento, come anticipato, sarà possibile comprarlo in anteprima da MediaWorld. Potrai comunque decidere se acquistarlo online oppure offline.

Insomma, stay tuned: se vuoi essere fra i primi ad avere il novità, non ti resta che aspettare lunedì 22 marzo ed accaparrartelo.

Se vuoi scoprire tutti i dettagli sul nuovo Xiaomi Redmi Note 10 Pro, puoi collegarti a questo indirizzo e vedere anche le differenze con gli altri modelli.

