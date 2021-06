Xiaomi Redmi Note 10 5G è lo smartphone buono che cercavi, al prezzo che non speravi. Con lo sconto Amazon del momento, lo porti a casa il modello con 128GB di storage a 169€ e – con la connettività ultra veloce – è pressoché impossibile trovare rivali. L'unico problema è che lo sconto durerà pochissimo: approfittane prima che lo facciano gli altri e godi anche di spedizioni rapide e gratis.

Xiaomi Redmi Note 10 5G: lo sconto è assurdo

Il tipico gioiellino del colosso cinese, al quale manca niente e che porti via a prezzo più che abbordabile. Quando però capitano anche forti sconti, allora diventa difficile resistere a un prodotto di questo calibro. Del resto, come dire di no – a molto meno di 200€ – al 5G? E a una batteria da 5000 mAh, con tanto di ricarica rapida?

Come resistere a uno schermo con risoluzione FHD e refresh rate da 90Hz? E a un processore potente come il Mediatek Dimensity 700, affiancato a ben 128GB di spazio di archiviazione? Tutte specifiche che ti sfido a cercare in prodotti della concorrenza, a un prezzo che sia anche solo simile a questo.

Ah, non ho finito: sul posteriore c'è un ottimo comparto fotografico: tre sensori, con il principale da 48MP, uno per le macro e uno per la profondità di campo.

Insomma, Xiaomi Redmi Note 10 5G è pensato per catapultarti nel mondo della connettività ultra veloce attraverso un dispositivo ricco di funzionalità e super completo. Il fatto che adesso tu possa portarlo a casa a 169€ con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Attento però: ci sono pochissimi pezzi a disposizione!

Non perdere questa e altre super occasioni, le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone