Xiaomi Redmi Buds 4 Active, che sconto! Oggi tue a meno di 20€

Le Xiaomi Redmi Buds 4 Active sono la soluzione ideale. Attualmente in offerta su Amazon, puoi acquistarle a soli 19,99€, risparmiando il 33% rispetto al prezzo consigliato di 29,99€.

Le Xiaomi Redmi Buds 4 Active sono dotate di un driver dinamico da 12 mm, che offre un’esperienza di ascolto eccezionale con bassi ottimizzati e acustica avanzata. Queste cuffie sono state sintonizzate in modo avanzato presso Xiaomi Acoustic Lab per garantire un suono di alta qualità che accontenterà gli utenti di tutto il mondo.

Un’altra caratteristica notevole è la cancellazione del rumore per le chiamate. Ciascun auricolare è dotato di un microfono ad alta sensibilità che riduce le interferenze ambientali e il rumore di fondo, assicurando una comunicazione vocale chiara ed efficace anche in ambienti rumorosi. La durata della batteria è impressionante, con fino a 5 ore di autonomia con una singola ricarica e fino a 28 ore se utilizzati con la custodia di ricarica portatile.

Questo ti consente di ascoltare musica per tutto il giorno e anche di notte senza preoccuparti di dover ricaricare frequentemente. Le cuffie sono impermeabili con una certificazione IPX4, il che le rende adatte all’uso all’aperto o durante l’allenamento in palestra, proteggendole dagli schizzi d’acqua e dalla sudorazione. Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3, queste cuffie offrono un consumo energetico ridotto, una maggiore stabilità del segnale e una maggiore resistenza alle interferenze. Anche in presenza di più dispositivi nelle vicinanze, garantiranno una trasmissione affidabile senza interferenze.

Le Xiaomi Redmi Buds 4 Active offrono un'esperienza audio di alta qualità a un prezzo imbattibile.

