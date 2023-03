Xiaomi Redmi Buds 3 Lite: ora costano solo18€ su Amazon

Le Xiaomi Redmi Buds 3 Lite sono degli ottimi auricolari Bluetooth economici pensati per garantire buone prestazioni con una spesa minima. Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare le cuffie true wireless di Xiaomi con condizioni ancora più vantaggiose. Attualmente, infatti, le Redmi Buds 3 Lite vengono proposte al prezzo scontato di 18,80 euro. Si tratta di un’offerta davvero ottima: questi auricolari, infatti, presentano prestazioni nettamente superiori rispetto agli altri dispositivi di questa fascia di prezzo.

L'offerta proposta da Amazon è a tempo limitato e potrebbe terminare a momenti.

Xiaomi Redmi Buds 3 Lite: a questo prezzo sono un Besy Buy assoluto

Le Xiaomi Redmi Buds 3 Lite possono garantire ottime prestazioni grazie al supporto alla connettività Bluetooth 5.2 e ad un driver dinamico da 6 mm. Da notare anche la presenza della certificazione IP54 che rende gli auricolari resistenti ad acqua e polvere. Un altro punto di forza delle Redmi Buds 3 Lite è rappresentato dall’autonomia. Grazie alla batteria integrata da 36 mAh, infatti, gli auricolari possono garantire un funzionamento di 5 ore con una sola carica. Considerando anche la carica della custodia, invece, l’autonomia sale a 18 ore.

